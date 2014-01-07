Ученые сделали открытие: через 29 лет на Землю упадет астероид

Эту информацию не так давно опубликовало английское издание Daily Mail, что крайне обеспокоило инициативную группу ООН по околоземным объектам. Там уже обсуждают, какие меры необходимо принять, чтобы избежать столкновения.

Ширина объекта AG5 – более 140 метров. Однако точные измерения не проводятся – объект слишком далеко. Шансов врезаться в нашу планету – 1 к 625. Но и эта информация может меняться. Столкновение астероида с Землей может стать причиной гибели миллионов людей, но не причиной вымирания человечества. В качестве сравнения ученые привели пример, когда астероид размером в 14 километров стал причиной исчезновения динозавров.

В качестве мер по изменению орбиты астероида выдвигают самые различные решения. Например, этому может способствовать его столкновение с ракетой. Эксперты рассматривали даже применение ядерного оружия, но есть опасность, что астероид расколется и образует метеоритный дождь, который посыплется на нашу планету.

Однако, как известно – подобные объекты прилетают тогда, когда их не ждешь. Тому пример Чебаркульский метеорит, всколыхнувший некогда всю общественность.