Volvo засветили концепт XC Coupe
8 января 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Шведская компания поделилась изображениями громкого концепта, который будет представлен на Детройтском автосалоне на следующей неделе. Внешний вид трёхдверного кроссовера, как утверждают представители Volvo, предопределит дизайн всего будущего модельного ряда. Впрочем, в концепте угадываются давно знакомые черты: Т-образные фары (точно такие же, как и у Concept Coupe, показанного во Франкфурте в сентябре 2013-го), да и сама форма кузова сильно напоминает компактный C30.
Второе же поколение полноразмерного кроссовера XC90 шведы пока что не покажут – премьера намечена на Женевский автосалон в марте этого года.
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