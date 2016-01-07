Патриарх Кирилл: традиции Рождества не должны закрывать смысла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду после богослужения в московском кафедральном храме Христа Спасителя призвал не придавать чрезмерного значения "внешним традициям" празднования Рождества Христова и не забывать о его подлинном смысле – рождении Бога в мире.

Мы окружаем праздник разного рода мирскими заботами, которые стали частью нашей культуры, нашей традиции; никто не говорит, что все это не нужно или что все это неправильно — и внешние традиции, связанные с культурой, тоже содействуют тому, что люди сердцем и чувствами своими прилеплялись к этому торжеству. Но, тем не менее, мирские заботы никогда не должны закрывать от нас главного — понимания того смысла, который заложен в этом замечательном воспоминании о Рождестве сказал предстоятель Русской православной церкви.

Этот подлинный смысл, по его словам, заключается в памятовании о том, что своим рождением Христос радикально изменил мир, соединив через свое воплощение человека с Богом и тем самым "открыв возможность людям вырваться из греховной круговерти" и "увидеть перспективу вечной жизни".

Неслучайно люди отсчитывают эпоху со дня рождения Спасителя, называя ее новой эрой подчеркнул патриарх Кирилл.

Он призвал всех верующих быть достойными этого праздника и пожелал "не заслонять свет Вифлеемской звезды от других людей".