Скончался 23-летний игрок ХК «Спутник» (ФОТО)

Причины смерти молодого спортсмена сейчас выясняются. Известно, что он лежал в больнице и недавно перенёс операцию.

В клубе его запомнили как молодого, жизнерадостного и доброго человека.

Он только в декабре пришёл в наш клуб. Для нас это очень тяжёлая утрата поделились с журналистом TagilCity.ru в пресс-службе ХК «Спутник».