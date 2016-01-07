Скончался 23-летний игрок ХК «Спутник» (ФОТО)
7 января 2016, 13:35ОбществоПавел Щербина
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Сегодня пресс-служба ХК «Спутник» сообщила о скоропостижной кончине хоккеиста Сергея Симонова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Причины смерти молодого спортсмена сейчас выясняются. Известно, что он лежал в больнице и недавно перенёс операцию.
В клубе его запомнили как молодого, жизнерадостного и доброго человека.
Он только в декабре пришёл в наш клуб. Для нас это очень тяжёлая утрата поделились с журналистом TagilCity.ru в пресс-службе ХК «Спутник».
Редакция TagilCity.ru присоединяется к соболезнованиям клубу и семье умершего.
ФОТО: пресс-служба ХК «Спутник»
© Эрик Х., TagilCity.ru
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