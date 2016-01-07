Житель Свердловской области, торговавший суррогатным алкоголем, может отправиться на 2 года в тюрьму (ФОТО)
В конце ноября полиция Серова выяснила, что мужчина, проживающий в посёлке Сосьва, незаконно занимается реализацией спиртосодержащей продукции.
В ходе проверки полицейские изъяли у мужчины 700 грамм спиртосодержащей жидкости.
Экспертиза показала, что жидкость содержит диэтилфталат - среднетоксичное соединение, опасное для здоровья человека.
Теперь в отношении самогонщика возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 1 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). За преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
Примечательно, что ровно полгода назад мужчина уже привлекался к ответственности за торговлю суррогатом, но, видимо, более мягкое наказание не способствовало исправлению преступника.
TagilCity.ru напоминает о том, что в ноябре 3 человека в Красноярске погибли, выпив суррогатный «Джек Дениэлс». Потому россиянам рекомендовано воздержаться от приобретения алкоголя у ненадёжных продавцов. Однако следовать рекомендации мешает развернутая антиалкогольная компания.
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
© Эрик Х., TagilCity.ru