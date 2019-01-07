Бензин подорожал в Свердловской области с 5 января на 60-70 копеек
Сегодня, 18:25ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области зафиксировано увеличение цены на автомобильное топливо. Бензин после 5 января стал стоить на 60-70 копеек дороже.
Подорожание бензина зафиксировано в регионе. В среднем стоимость литра на заправках увеличилась на 60-70 копеек.
Увеличение цен на топливо ночью 5 января зафиксировано во всех регионах страны. Самая большее подорожание за литр бензина насчитывается в Уфе, стоимость выросла на 80 копеек.
С января 2019 год власти РФ согласовали повышение цен на топливо на 1,7 процента, в течение года стоимость будет варьироваться в зависимости от инфляции, информирует Накануне.ru.
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