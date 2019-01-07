Бензин подорожал в Свердловской области с 5 января на 60-70 копеек

Подорожание бензина зафиксировано в регионе. В среднем стоимость литра на заправках увеличилась на 60-70 копеек.

Увеличение цен на топливо ночью 5 января зафиксировано во всех регионах страны. Самая большее подорожание за литр бензина насчитывается в Уфе, стоимость выросла на 80 копеек.