Более 10 тысяч контрафактных бутылок с алкоголем изъяты на складе в Екатеринбурге

6 декабря в Екатеринбурге полицейские обнаружили в автомобильном гараже склад с алкоголем. Акцизные марки на более 10 тысяч изъятых бутылок были подделаны.

Предполагаемым владельцем склада оказался уроженец Азербайджана 1981 года рождения. Он прибыл на склад на автомобиле марки Daewoo Nexia и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина заявил, что он кладовщик.

Обнаруженный алкоголь будет передан на экспертизу в Роалкогольрегулирование по УрФО. После исследования бутылки отправятся на специальное перерабатывающее предприятие.