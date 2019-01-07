Более 10 тысяч контрафактных бутылок с алкоголем изъяты на складе в Екатеринбурге
6 декабря в Екатеринбурге в автомобильном гараже на улице Восстания обнаружен склад с более 10 тысячами бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками.
6 декабря в Екатеринбурге полицейские обнаружили в автомобильном гараже склад с алкоголем. Акцизные марки на более 10 тысяч изъятых бутылок были подделаны.
Предполагаемым владельцем склада оказался уроженец Азербайджана 1981 года рождения. Он прибыл на склад на автомобиле марки Daewoo Nexia и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина заявил, что он кладовщик.
Обнаруженный алкоголь будет передан на экспертизу в Роалкогольрегулирование по УрФО. После исследования бутылки отправятся на специальное перерабатывающее предприятие.
Решение о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ будет принято по результатам проведенной экспертизы, сообщает «Областная газета».
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