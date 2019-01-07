Россияне заплатили 74,3 млн рублей за курение в неположенных местах в 2018 году
Сегодня, 19:00ОбществоФото: pixabay.com
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В 2018 году сумма штрафов за курение в общественных местах России составила 74 миллиона 300 тысяч рублей.
Лидирующую строку по нарушителям антитабачного закона заняли Москва, Московская область и Краснодарский край. Об этом проинформировали в пресс-центре МВД РФ.
Помимо этого, правоохранителями было запротоколировано в предыдущем году более 365 тысяч случаев нарушения антитабачного закона, информирует ТАСС.
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