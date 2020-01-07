Митрополит Кирилл призвал родителей угрожать детям розгами

В послании, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии, говорится, что в современном мире детей любят все меньше и меньше. При этом увеличивается мнимая забота о детях.

Какими же способами пытаются защитить детей идеологи нового семейного уклада? Например, законодательным запретом наказания детей, говорит митрополит Кирилл.

Также митрополит привел пример, что если бы Иисус Христос родился в настоящее время, то его изъяли бы у матери — родился он в антисанитарных условиях, в бедной и многодетной семье, у малолетней матери.

Священнослужитель уделил особое внимание наказанию детей, процитировав совет святителя Иоанна Златоуста.

Пусть угрожают ребенку розгой, но не пускают ее в ход. И угрозы пусть не доходят до дела, но вместе с тем пусть не будет ему ясно, что все закончится угрозами: ибо угроза тогда хороша, когда ей верят, что она будет осуществлена, сказал Кирилл.

По мнению митрополита, не стоит заменять любовь к ребенку слепым обожанием, поскольку это делает детей инфальтивными.