Митрополит Кирилл призвал родителей угрожать детям розгами
Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл в Рождественском послании призвал родителей пугать детей розгами.
В послании, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии, говорится, что в современном мире детей любят все меньше и меньше. При этом увеличивается мнимая забота о детях.
Какими же способами пытаются защитить детей идеологи нового семейного уклада? Например, законодательным запретом наказания детей, говорит митрополит Кирилл.
Также митрополит привел пример, что если бы Иисус Христос родился в настоящее время, то его изъяли бы у матери — родился он в антисанитарных условиях, в бедной и многодетной семье, у малолетней матери.
Священнослужитель уделил особое внимание наказанию детей, процитировав совет святителя Иоанна Златоуста.
Пусть угрожают ребенку розгой, но не пускают ее в ход. И угрозы пусть не доходят до дела, но вместе с тем пусть не будет ему ясно, что все закончится угрозами: ибо угроза тогда хороша, когда ей верят, что она будет осуществлена, сказал Кирилл.
По мнению митрополита, не стоит заменять любовь к ребенку слепым обожанием, поскольку это делает детей инфальтивными.
Поэтому растет поколение инфантилов, не желающих взрослеть и не способных расстаться с детством даже на четвертом десятке лет, не желающих растить детей, поскольку сами ощущают себя детьми, не способных нести ответственность за жену, если вообще ее имеют, пояснил митрополит Кирилл.