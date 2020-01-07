Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам»
Сегодня, 12:52ОбществоФото: ldpr.ru
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне Рождества раздавал на Красной площади деньги, пишет РБК.
Трансляция встречи с посетителями ярмарки на Красной площади была опубликована в Instagram Жириновского.
Дети, инвалиды, кто ещё, сироты, крепостные, холопы, такими словами политик сопровождал раздачу денег.
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики собирается обсудить слова Жириновского 13 января.
Жириновский на Красной площадиВидео
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Видео: Видео дня / YouTube
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