Найденный пистолет и отмененный дистант. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле, утром, произошло возгорание автобуса и «ГАЗели». Инцидент произошел на улице Трикотажников. Туда выехали семь пожарный и были задействованы две единицы техники. В результате, на площади десять квадратных метров, сгорел автобус «ПАЗ» и получил повреждения кузов и салон стоящего рядом автомобиля «ГАЗель». Сам пожар был потушен за две минуты.
Жителя Нижнего Тагила обвинили в краже пистолета у 37-летней сотрудницы правоохранительных органов, которая отошла в туалет. Как стало известно, ранее судимый Максим Мартынов увидел висящий на стене пистолет в пакете и забрал его с собой. На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Сегодня редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха в Дзержинском районе. В результате превышений ПДК по пяти показателям зафиксировано не было. Газоанализатор «Геолан-1П» не показал содержание в воздухе пяти вредных веществ: диоксидов азота и серы, формальдегида, сероводорода, а также синильной кислоты.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о завершении дистанционного обучения для школьников. По словам губернатора, ситуация с распространением коронавируса остается стабильной, что дает возможность с 11 января вернуть очное обучение для всех школьников региона. Однако Куйвашев подчеркнул, что на дистанте пока остаются учащиеся средних специальных учебных заведений. Решение, касательно формы их обучения, будет приниматься отдельно.