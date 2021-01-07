Найденный пистолет и отмененный дистант. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле, утром, произошло возгорание автобуса и «ГАЗели». Инцидент произошел на улице Трикотажников. Туда выехали семь пожарный и были задействованы две единицы техники. В результате, на площади десять квадратных метров, сгорел автобус «ПАЗ» и получил повреждения кузов и салон стоящего рядом автомобиля «ГАЗель». Сам пожар был потушен за две минуты.