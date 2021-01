Найденный пистолет и отмененный дистант. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 7 января.

В Нижнем Тагиле, утром, произошло возгорание автобуса и «ГАЗели». Инцидент произошел на улице Трикотажников. Туда выехали семь пожарный и были задействованы две единицы техники. В результате, на площади десять квадратных метров, сгорел автобус «ПАЗ» и получил повреждения кузов и салон стоящего рядом автомобиля «ГАЗель». Сам пожар был потушен за две минуты. В Нижнем Тагиле сгорели автобус «ПАЗ» и «ГАЗель» Жителя Нижнего Тагила обвинили в краже пистолета у 37-летней сотрудницы правоохранительных органов, которая отошла в туалет. Как стало известно, ранее судимый Максим Мартынов увидел висящий на стене пистолет в пакете и забрал его с собой. На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Тагильчанина обвинили в краже пистолета у сотрудницы полиции в парке «Народный» Сегодня редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха в Дзержинском районе. В результате превышений ПДК по пяти показателям зафиксировано не было. Газоанализатор «Геолан-1П» не показал содержание в воздухе пяти вредных веществ: диоксидов азота и серы, формальдегида, сероводорода, а также синильной кислоты. Превышений нет: 7 января TagilCity.ru провел замеры в Нижнем Тагиле на Вагонке Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о завершении дистанционного обучения для школьников. По словам губернатора, ситуация с распространением коронавируса остается стабильной, что дает возможность с 11 января вернуть очное обучение для всех школьников региона. Однако Куйвашев подчеркнул, что на дистанте пока остаются учащиеся средних специальных учебных заведений. Решение, касательно формы их обучения, будет приниматься отдельно. Евгений Куйвашев анонсировал отмену дистанта для всех свердловских школьников

