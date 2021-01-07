"Роснефть" увеличила налоговые платежи в 500 раз с конца 90-х

«Роснефть» за последнее двадцатилетие уплатила больше 26 трлн рублей в виде налогов, дивидендов и средств от приватизации. Эту сумму можно сравнить с размером расходов на нацоборону (25 трлн рублей), и она в два раза превышает расходы на социалку. Также с 2014 года у предприятия получилось привлечь в страну 25 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.