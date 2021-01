"Роснефть" увеличила налоговые платежи в 500 раз с конца 90-х

Доля «Роснефти» в сфере нефтедобычи по всей РФ достигла 40%, что составляет 230 млн тонн, или 6% от мировой добычи. За последнее 20-летие объемы добычи компании повысились почти в двадцать раз.

Несмотря на вводимые в последнее время ограничения, предприятие смогло стать одним из лидеров международного нефтегазового рынка. За последние два десятка лет показатели выручки «Роснефти» выросли более чем в 115 раз, а мультипликативный эффект от инвестпрограмм превысил 14 трлн рублей. Сейчас на долю предприятия приходится 35% прироста добычи в стране, больше трех четвертей — на территории Восточной Сибири. В разработку было успешно введено 17 новых крупных месторождений, сообщает Oilcapital. Также в несколько сотен раз увеличилась сумма финансовых налоговых отчислений в федеральный бюджет. Если в конце 1990-х годов налоговые поступления от компании ежегодно равнялись 8 млрд рублей, то в 2019 году данный показатель составил 3,6 трлн рублей, что равно приблизительно 20% доходов федеральной казны. В результате предприятие увеличило налоговые платежи в полтысячи раз. При этом за пятилетний период, в течение которого действовали санкции, от «Роснефти» в бюджет государства поступило 17 трлн рублей. Общий размер поступлений от предприятия на 17% превысил платежи от таких крупных компаний, как «Газпром» и Сбербанк России. В общем объеме налоговых платежей в казну доля «Роснефти» составила 12%. «Роснефть» за последнее двадцатилетие уплатила больше 26 трлн рублей в виде налогов, дивидендов и средств от приватизации. Эту сумму можно сравнить с размером расходов на нацоборону (25 трлн рублей), и она в два раза превышает расходы на социалку. Также с 2014 года у предприятия получилось привлечь в страну 25 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Кроме всего, за последние пять лет «Роснефть» стала единственным из крупнейших международных предприятий нефтегазовой отрасли, капитализация которого выросла, несмотря на то, что цены на нефть Urals резко упали. Прошедший год оказал значительное влияние на все компании этой сферы. Падение цен и уменьшение добычи из-за падения спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции и старта действия очередного соглашения ОПЕК+ оказали сильное давление на предприятия. Но вследствие роста выручки и контроля над расходами показатель EBITDA «Роснефти» за III квартал прошлого года составил 366 млрд рублей и превысил на 18% уровень «докризисного» I квартала. Уже сейчас можно фиксировать, что динамика акций предприятия существенно опережает динамику российских конкурентов. Котировки «Роснефти» полностью восстановились с начала года. Еще нужно подчеркнуть, что пандемия и ограничения ОПЕК+ не стали препятствием для «Роснефти» в том, чтобы пустить на дивидендные выплаты 50% от чистой прибыли и выплатить акционерам по итогам I полугодия 2020 года рекордную сумму дивидендов в 18,07 рубля (354,1 млрд рублей в целом).

