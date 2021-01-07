В Нижнем Тагиле в 2020 году уменьшилось число разводов

В 2019 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 1 666 случаев развода, что на 16 больше, чем в 2018 году: тогда развелись 1 650 пар. За 11 месяцев 2020 года в Нижнем Тагиле выдали 1 342 свидетельства о расторжении брака, сообщают ЗАГСы города.