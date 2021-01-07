В Нижнем Тагиле в 2020 году уменьшилось число разводов

В Нижнем Тагиле в 2020 году уменьшилось число разводов

Вчера, 18:05ОбществоPhoto: pixabay.com
За 11 месяцев 2020 года в Нижнем Тагиле снизилось число разведенных пар по сравнению с 2018 и 2019 годами.

В 2019 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 1 666 случаев развода, что на 16 больше, чем в 2018 году: тогда развелись 1 650 пар. За 11 месяцев 2020 года в Нижнем Тагиле выдали 1 342 свидетельства о расторжении брака, сообщают ЗАГСы города.

С января 2020 года, когда развелись 144 пары, количество случаев расторжения брака стало снижаться к лету: в мае показатель составил 36 случаев. Однако к началу осени количество разведенных тагильчан стало больше: в сентябре свидетельство о разводе получила 181 семья, в октябре — 171, в ноябре — 161.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле снизилось число официально заключенных браков по сравнению с двумя прошлыми годами.

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