387 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

Состояние 377 госпитализированных в свердловских больницах оценивается как тяжелое, из них 158 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Были выписаны и отправились домой 493 человека. 19 уральцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки, общее количество смертельных случаев за все время достигло отметки в 9 570, сообщили в областном оперштабе.