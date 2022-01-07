387 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

Наибольшее количество заболевших выявлено в Екатеринбурге — 123 человека. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 201 633 уральца.
Состояние 377 госпитализированных в свердловских больницах оценивается как тяжелое, из них 158 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Были выписаны и отправились домой 493 человека. 19 уральцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки, общее количество смертельных случаев за все время достигло отметки в 9 570, сообщили в областном оперштабе.
В России за прошедший день выявлено минимальное количество заболевших с середины октября — 31 096 человек. Умерли от коронавируса 1 182 пациента.