Лошади для катания в тагильском ледовом городке повредили механизм летающей Бабы Яги

Лошади для катания в тагильском ледовом городке повредили механизм летающей Бабы Яги
Лошади для катания в тагильском ледовом городке повредили механизм летающей Бабы Яги
Сегодня, 14:50ОбществоФото: TagilCity.ru
Хозяева лошадей, которые катают желающих за деньги в ледовом городке на Театральной площади в Нижнем Тагиле, повредили систему летающей Бабы Яги. Из-за чего 1 января подрядчику пришлось устранять неполадки поврежденного механизма.

Любители заработка на лошадях прошли через газон, зацепили провода и замкнули систему. Пришлось вечером 1 января чинить и восстанавливать. Все исправили в тот же вечер,рассказал TagilCity.ru директор компании-подрядчика Константин Благинин.

Кроме того, по словам Благинина, положено раз в две недели проводить работы по смазке узлов и проверке электроники. Так как на высоте это делать неудобно, то сегодня, 7 января, фигуру пришлось снять.

У нее график работы с 18-00 до 23-00, так что, думаю, в это время она уже будет на своем месте парить и охранять ледовое царство,сообщил редакции руководитель обслуживающей компании.

Напомним, фигура Бабы Яги была изготовлена Эдуардом Пономаренко по просьбе горожан, которые с 80-х годов помнят ее как хит оформления города. Сделана она из папье-маше и монтажной пены.

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