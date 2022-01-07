Лошади для катания в тагильском ледовом городке повредили механизм летающей Бабы Яги

Хозяева лошадей, которые катают желающих за деньги в ледовом городке на Театральной площади в Нижнем Тагиле, повредили систему летающей Бабы Яги. Из-за чего 1 января подрядчику пришлось устранять неполадки поврежденного механизма.

Любители заработка на лошадях прошли через газон, зацепили провода и замкнули систему. Пришлось вечером 1 января чинить и восстанавливать. Все исправили в тот же вечер,рассказал TagilCity.ru директор компании-подрядчика Константин Благинин. Кроме того, по словам Благинина, положено раз в две недели проводить работы по смазке узлов и проверке электроники. Так как на высоте это делать неудобно, то сегодня, 7 января, фигуру пришлось снять. У нее график работы с 18-00 до 23-00, так что, думаю, в это время она уже будет на своем месте парить и охранять ледовое царство,сообщил редакции руководитель обслуживающей компании. Напомним, фигура Бабы Яги была изготовлена Эдуардом Пономаренко по просьбе горожан, которые с 80-х годов помнят ее как хит оформления города. Сделана она из папье-маше и монтажной пены. Летающая Баба Яга вернулась в ледовый городок Нижнего Тагила

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