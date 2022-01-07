МВД Казахстана выступило с заявлением о протестных акциях в стране

МВД Казахстана выступило с заявлением о протестных акциях в стране
МВД Казахстана выступило с заявлением о протестных акциях в стране
Сегодня, 14:56ОбществоФото: 1MI
Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков попросил СМИ опубликовать официальное заявление Министерства внутренних дел Казахстана. Оно касается беспорядков, которые проходят на территории страны не первый день.

В документе можно прочитать, что в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также о том, какие полномочия имеют сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил. Отмечается, что после данного заявления Генпрокуратура оповестила, что тем, кто принимает участие в протестных акциях, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и лишение гражданства, сообщает госканал «Хабар 24».

Напомним, во время устранения беспорядков задержали 3 тысячи граждан. Всего погибли 18 стражей порядка, ранения получили 748 силовиков и сотрудников Нацгвардии.

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