Опасные горки ликвидированы на трех улицах Екатеринбурга

Опасные горки ликвидированы на трех улицах Екатеринбурга
Опасные горки ликвидированы на трех улицах Екатеринбурга
Сегодня, 19:28ОбществоФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Три опасные горки были устранены на улицах Ползунова, Бебеля и 8 Марта в Екатеринбурге.

Опасными считаются горки, на которых можно получить травмы или выехать под колеса автомобиля. Во время зимних каникул таких горок в областной столице появляется больше, как и детей на них. Ввиду этого инспекторы ГИБДД проводят рейды по выявлению таких горок и ведут профилактические беседы с юными екатеринбургцами.

Непосредственно ликвидацией опасных для детей горок занимаются коммунальные службы. Сообщать о таких горках и придорожных снежных валах, на которых играют дети, следует по телефону 02, сообщили в отделении пропаганды екатеринбургского ОГИБДД.

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