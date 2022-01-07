Вода подняла асфальт на улице в Екатеринбурге

Вода подняла асфальт на улице в Екатеринбурге
Вода подняла асфальт на улице в Екатеринбурге
Сегодня, 15:35ОбществоФото: E1.RU
В Екатеринбурге улица Юмашева залилась водой. Все случилось из-за того, что вблизи ЖК «Адмиральский» прорвало трубу. Холодная вода подняла асфальт.

Она залила дорогу, тротуары и парковку. Теперь местные жители переживают, что к завтрашнему дню вода застынет и по улице станет невозможно ходить, пишет Е1. В «Водоканале» заверили, что проблема уже решается. Там объяснили, что причиной инцидента стало то, что резко упало давление в трубопроводе. На данный момент бригада уже устраняет аварию. Удалось обойтись без отключения воды в жилых домах.

Напомним, 24 декабря стало известно, что серьезная коммунальная авария произошла в Академическом районе Екатеринбурга. Там под землей прорвало трубу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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