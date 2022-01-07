Высказавшиеся о митингах в Казахстане активисты задержаны в Екатеринбурге

Два участникам одиночного пикета задержаны 6 января в Екатеринбурге. Они высказались по ситуации в Казахстане, где сейчас проходят народные протесты.

Один из активистов держал плакат с поддержкой митингующих. У другого же был плакат с иным содержанием. В результате оба молодых человека были доставлены в отдел полиции № 9, сообщает «ОВД-инфо» (организация, исполняющая функции инагента). Адвокат Ирина Ручко предположила, что екатеринбуржцы были задержаны по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», пишет ЕАН. Напомним, из-за беспорядков аэропорт «Кольцово» временно отменил рейсы в Казахстан. В «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по уже проданным билетам

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