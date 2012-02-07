Aprilia Caponord 1200 – неофициальные фото
7 февраля 2012, 06:06ОбществоРОман БОТов
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Эти неофициальные фотографии нового мотоцикла Aprilia Caponord 1200 были сделаны на одном из последних официальных мероприятий концерна Piaggio – где Caponord спокойно стоял сбоку основной сцены.
По замыслу концерна Piaggio, этот мотоцикл с 1200-кубовым движком должен конкурировать в первую очередь с Ducati Multistrada.
Фактически это несколько переделанный аппарат Aprilia Dorsoduro 1200, у него немного другая отделка, но судя по всему, такое же шасси и такой же 130-сильный двигатель. В нем меньше от супермото и больше от турингового байка.
Стилистически на этот мотоцикл явно оказал большое влияние спортивный флагман марки, аппарат RSV4.
А особенно бросается в глаза фирменная «априлиевская» тройная фара головного света, которую нельзя ни с чем перепутать.
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