Аренда или собственность: вопрос современного руководителя

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Прежде всего, у арендатора нет необходимости содержать парк тяжелой техники в период малой активности строительного рынка. И не грозят ему постоянные технические осмотры транспортных средств. Ведь официальные дилеры тойота в москве и других городах России всегда предупреждают, что техника требует особого подхода. Кроме того, к стоимости бульдозера, экскаватора, бульдозера погрузчика для предприятия, имеющего технику на постоянной основе, добавляются расходы на профилактику и ремонт.

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