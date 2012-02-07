Бармены Нижнего Тагила вчера отметили профессиональный праздник

6 февраля мир отпраздновал Международный день бармена на работе. А кто причастен к этому празднику в нашем городе? Это настоящие профессионалы, работающие за стойкой бара в кафе и ресторанах Нижнего Тагила. Один из них - Алексей Жариков. Правда, сам Алексей довольно скромен в оценках собственной работы и в пример себе ставит других тагильских барменов, Антона Барышникова и Александра Мурзина.

Оказывается, что обучиться на бармена в Нижнем Тагиле можно. Работников этой специальности готовят в Нижнетагильском торгово-экономическом колледже. Получить более глубокие и совершенные навыки бармена можно в барменской ассоциации России, представительство которой есть и в Екатеринбурге. Другое ее название - школа Swizzle. Но только опытные бармены знают, что овладевать секретами мастерства лучше не за партой, а за барной стойкой.

Главное - всегда быть доброжелательным, приветливым, знать своё дело, нопри этом всегда стараться узнать что-то новое. Уважать гостей и людей, скоторыми ты работаешь, быть честным и аккуратным. Общительность, знаниеразличных вещей во всех сферах жизни никогда лишними не будут, потомучто гости всегда разные, и со всеми нужно поддерживать разговортакие советы дает новичкам Алексей Жариков.

Бразильский закат придумал практически сам: название придумывали коллективно с другом и ещё одним барменом. А вообще составить вкусный, красивый и сбалансированный коктейль не всегда просто. Иногда знаю, что хочу получить, представляю вкус, но с пропорциями приходится потрудиться. В свои коктейли всегда стараюсь добавлять «изюминку» - либо неожиданный цвет, либо интересное послевкусие рассказывает Алексей.

Своими творческими экспериментами в работе Алексей делится с другими барменами, в первую очередь, со своей напарницей Ольгой. Он отмечает, что в Нижнем Тагиле практически все бармены общаются между собой, делятся новостями, рассказывают о различных конкурсах, узнают что-то новое, повышая свое мастерство. Вчера, например, поздравляли друг друга с профессиональным праздником. Сам Алексей провел День бармена на рабочем месте, занимаясь своей любимой, интересной и полезной работой.