Коммерческие Volkswagen получили индонезийскую «прописку»

Как сообщили в пресс-службе российского представительства марки, компоненты для SKD поставляются в столицу Индонезии Джакарту из Ведемарка. В 2012 году планируется собрать около 220 автомобилей T5, а первые из них сойдут с конвейера уже в феврале. К 2015 году предприятие должно выпустить около 1200 автомобилей Transporter и Multivan.