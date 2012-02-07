Коммерческие Volkswagen получили индонезийскую «прописку»
7 февраля 2012, 06:01ОбществоРОман БОТов
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Компания Volkswagen Коммерческие автомобили совместно с импортером Garuda Mataram Motor запускает в Индонезии крупноузловое производство (SKD) автомобилей линейки T5 для местного рынка.
Как сообщили в пресс-службе российского представительства марки, компоненты для SKD поставляются в столицу Индонезии Джакарту из Ведемарка. В 2012 году планируется собрать около 220 автомобилей T5, а первые из них сойдут с конвейера уже в феврале. К 2015 году предприятие должно выпустить около 1200 автомобилей Transporter и Multivan.
Garuda Mataram Motor также будет заниматься и сбытом автомобилей. Модели от Volskwagen Коммерческие атомобили будут продаваться в салонах шести дилеров марки в Индонезии. Кроме того, для органов местной власти, банков, страховых компаний и филиалов европейских предприятий будут проводиться дополнительные презентации. Также модель T5 будет представлена на Индонезийском автосалоне.
Алексей Гусев
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