Московские власти решили пересадить чиновников на вертолеты

В проекте программы Минтранса по развитию Московского транспортного узла до 2016 года предусмотрено создание в Москве 10 вертолетных площадок. Еще 40 площадок должно быть построено в Московской области. По оценке министерства, стоимость строительства составит около шести миллиардов рублей, из которых 1,2 миллиарда предоставит бюджет Москвы.

На данный момент в Москве существует 13 вертолетных площадок, из которых восемь - на территории больниц, и вертодром Солнцево. По мнению экспертов, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить регулярную перевозку чиновников вертолетами.

Идея пересадить чиновников на вертолеты обсуждалась и ранее - в феврале 2011 года, когда правительственные авиарейсы временно перевели из Внуково в Шереметьево. Тогда первых лиц государства предлагали доставлять на вертолетах в аэропорт и обратно, чтобы не создавать пробки на загруженном Ленинградском шоссе.