Немецкие СМИ узнали подробности о новом Maserati Quattroporte

Седан Quattroporte шестого поколения станет больше и просторнее: габаритная длина автомобиля увеличится на два сантиметра (до 5117 миллиметров), ширина — на шесть сантиметров (до 1945 миллиметров), а колесная база — на десять сантиметров (до 3164 миллиметров). Кроме того, объем багажника машины возрастет на 107 литров (до 557 литров), масса снизится примерно на 100 килограммов (до 1,8 тонны), а расход топлива уменьшится на 30 процентов.