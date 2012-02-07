Немецкие СМИ узнали подробности о новом Maserati Quattroporte
В распоряжении немецкого издания AutoBild оказались подробности о двух новых моделях Maserati, включая флагманский седан Quattroporte следующего поколения и среднеразмерную машину, которая составит конкуренцию BMW 5-Series и Jaguar XF.
Седан Quattroporte шестого поколения станет больше и просторнее: габаритная длина автомобиля увеличится на два сантиметра (до 5117 миллиметров), ширина — на шесть сантиметров (до 1945 миллиметров), а колесная база — на десять сантиметров (до 3164 миллиметров). Кроме того, объем багажника машины возрастет на 107 литров (до 557 литров), масса снизится примерно на 100 килограммов (до 1,8 тонны), а расход топлива уменьшится на 30 процентов.
Как сообщалось ранее, новый Quattroporte также может получить полноприводную трансмиссию, систему «старт-стоп» и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Мировая премьера этого автомобиля состоится в январе 2013 года на моторшоу в Детройте.
Среднеразмерный седан Maserati первым из всей линейки итальянской марки будет оснащаться дизельным двигателем. Мощность этого шестицилиндрового агрегата составит около 300 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент — 700 Нм. Кроме того, эта модель получит бензиновую «шестерку» с непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом.
Фото Maserati