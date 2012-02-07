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Нижнему Тагилу оставят 40 миллионов на доделку «1000 дворов»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнему Тагилу оставят 40 миллионов на доделку «1000 дворов»

7 февраля 2012, 08:39ОбществоОльга
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