Нижнему Тагилу оставят 40 миллионов на доделку «1000 дворов»

Между тем свердловские муниципалитеты, не выполнившие своиобязательства по программе «1000 дворов», возвращают деньги в областнойбюджет. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на региональное министерствоэнергетики и ЖКХ. Общая сумма средств, подлежащих возврату, составитоколо 128 миллионов рублей.

По мнению чиновников, экономия сложилась по нескольким причинам — припроведении торгов по размещению заказов на поставки товаров,несоблюдение сроков поставок материалов и недобросовестностьподрядчиков.

Депутат нижнетагильской городской думы, лидер местного отделения партии«Единая Россия» Александр Маслов заверил, что городу оставят 40миллионов на то, чтобы завершить начавшиеся ремонты. По его словам, наработы подрядчики должны выйти как только позволит погода —ориентировочно, в конце апреля.

Напомним, что больше половины дворов, которые должны были обрести новыйоблик в 2011 году, подрядчики закончить не успели. Ситуациюрассматривала специальная думская комиссия, проводившая депутатскоерасследование. Правда, в итоге большинство депутатов городской думырешили объявить программу выполненной не в полном объёме. С такимрешением Александр Маслов категорически не согласен.