Пенсионерам предлагают взять кредит под тысячи процентов годовых

Займ оформляется на почте, получить деньги можно там же. Если, скажем, сегодня взять 3 тысячи рублей, то через неделю нужно будет вернуть 4599. Через месяц - уже почти 5 тысяч рублей.

В заявлении почты России подчеркивается, что это продукт кредитных компаний, с которыми за небольшой процент сотрудничает оператор. «Почта России» называет обвинения в ростовщичестве ложным, сообщает НТВ.

«Почта России»: «Предприятие в принципе не может заниматься подобной деятельностью в соответствии с действующим законодательством. Почтовый оператор уже много лет работает с кредитными организациями, которые заинтересованы в реализации своих услуг через почту. Микрофинансовые компании самостоятельно определяют сумму, которую можно выдать, и сумму, которую нужно вернуть в конце срока договора займа. Почта осуществляет только прием заявок от клиентов и выдачу почтового перевода по поручению компании-партнера, и получает тариф за оказание этих услуг».

В заявлении «Почты России» указаны два партнера: «Мини-займ Экспресс» и «Домашние деньги».

Мы не навязываем никому наших услуг, наша услуга рыночная. Я прекрасно понимаю, что к нам обращаются люди, которые ничего уже не могут получить, и никто им ничего не даст. Кроме нас никто им не дает. Единственный, кто им социально помогает это мы рассказывает Юрий Глоцер, совладелец «Мини-займа», в разговоре с «Газетой.Ru».