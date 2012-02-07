Посетители благотворительной выставки: «Зачем покупать породистых животных, когда помощь нужна именно беспородным!» (ФОТО)

Выставка «Ищу друга», которую организует «Молодая Гвардия» при поддержке волонтерской организации НТИ (ф) УрФУ «Первые», стала востребованной еще в прошлом году. Все желающие старше 21 года, могут прийти и забрать домой понравившегося котенка и щенка. На этот раз животных для выставки приносили с улиц неравнодушные тагильчане. Все животные были осмотрены и привиты ветеринарами клиники «Симба». Только после этого их отдавали новым хозяевам.

Вот что говорят о выставке ее посетители.

Я знаю, что ваша выставка проходит часто в последнее время. Сегодня мыпришли сюда первый раз, чтобы присмотреться, узнать об условиях, которыенеобходимы, чтобы нам разрешили взять животное домой. Очень радует, чтоздесь можно получить консультацию ветеринара и приобрести корм. Вдальнейшем возьмем себе и кошек, и собак – мы с мужем и дочкой любимживотных! Анна.

Сначала мы думали взять котенка у знакомых, но у нас не получилось. По-этому мы пришли на выставку. Я думаю, что так даже лучше – есть возможность выбора, да и помочь бездомным животным хочется! А новому домашнему питомцу мы уже даже имя придумали – Амиго! Лиза, Рита.

Я и не думал, что на выставке будет такой ажиотаж. Мы приехали всего лишь через полтора часа после ее начала, а практически всех животных уже разобрали! К сожалению, нам не удалось присмотреть себе щенка. В следующий раз придем пораньше! Олег.

Хочу котенка, чтобы самой за ним ухаживать. Когда приеду в наш дом, выпущу его из клетки, и он будет ловить мышей! Алиса, 7 лет.

Выставка замечательная, но есть пожелание – выставлять не только ко-шек и собак, но и других животных. Ведь наверняка у многих есть хомячки и кролики, которые также дают потомство. Если людям не жалко, почему бы не отдавать животных бесплатно? Анатолий.

У меня дома 3 кошки и 2 собаки. Всех их я нашла на улице и приютила. На днях я услышала про выставку и решила позвать сюда подругу, чтобы она присмотрела себе домашнего питомца. Мы считаем, что нет необходимости покупать за бешеные деньги породистых животных, когда на улицах умирает от голода и холода сотни беспородных.Нас радует, что молодежь занимается таким полезным делом! Так держать! Лариса Ивановна.

На этот раз дом нашли почти все животные, которых привезли на выставку, а это более 50 кошек и собак. Забрали даже тех животных, которым требуется лечение – это значит, что люди готовы помогать. Как всегда на помощь пришли спонсоры и партнеры: НТМО ВПП «Единая Рос-сия», ветеринарная клиника «Симба», официальный дистрибьютор кормов для животных «Роял Канин», гостиница для домашних животных «Фауна», ООО «Тагилсити» (Городской портал tagilcity.ru).

По словам организатора выставки, члена «Молодой Гвардии» Марии Лисиной, выставка будет проходить регулярно, примерно раз в два месяца. Кроме того, в планах у организаторов создать в Нижнем Тагиле общество защиты беспородных животных. Главные цели общества – помощь приюту, поиск хозяев для животных, подготовка информационных материалов для вла-дельцев животных. Всем желающим помогать в новой организации всегда будут рады.