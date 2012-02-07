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Посетители благотворительной выставки: «Зачем покупать породистых животных, когда помощь нужна именно беспородным!» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Посетители благотворительной выставки: «Зачем покупать породистых животных, когда помощь нужна именно беспородным!» (ФОТО)

7 февраля 2012, 09:51Общество
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