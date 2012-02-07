Рус-рейтинг: Банк24.ру подтвердил статус надежного и стабильного банка
7 февраля 2012, 12:53ОбществоВалерия Лошкарева
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Агентство «Рус-Рейтинг» вновь подтвердило кредитный рейтинг Банка24.ру. Как и в декабре 2011 года, банку присвоен национальный рейтинг на уровне ВВВ+ и международный рейтинг на уровне ВВ. Это свидетельствует не только о надежности, но и о стабильном и уверенном развитии Банка24.ру.
Стоит отметить, что в 2011 году агентство «РБК.Рейтинг» включило Банк24.ру в число самых прибыльных финансовых организаций страны. Прибыль банка за 11 месяцев прошлого года составила 379 миллионов рублей. Обороты предприятий в банке за 2011 год выросли почти вдвое и превысили 574 миллиарда рублей. Количество клиентов Банка24.ру в Москве увеличилось практически в 4 раза, в Санкт-Петербурге – в 3 раза, в Новосибирске – в 3,5, в Челябинске – в 2 раза.
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