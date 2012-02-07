Рус-рейтинг: Банк24.ру подтвердил статус надежного и стабильного банка

Стоит отметить, что в 2011 году агентство «РБК.Рейтинг» включило Банк24.ру в число самых прибыльных финансовых организаций страны. Прибыль банка за 11 месяцев прошлого года составила 379 миллионов рублей. Обороты предприятий в банке за 2011 год выросли почти вдвое и превысили 574 миллиарда рублей. Количество клиентов Банка24.ру в Москве увеличилось практически в 4 раза, в Санкт-Петербурге – в 3 раза, в Новосибирске – в 3,5, в Челябинске – в 2 раза.