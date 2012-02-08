Шпионы засекли обновленный Audi Q5

Шпионы уже засняли автомобиль на дорожных тестах. На снимках частично видна новая внешность оптики, а также шестиугольная фальшрадиаторная решетка. Кроме того, экстерьер автомобиля получит больше хрома и большие блестящие колеса. Правда, по мнению издания Autoevolution.com, данные изменения на Q5 не так заметны. Другое дело, более массивный Q7. На этой модели новая оптика, по мнению журналистов, смотрится куда более шикарно.

На европейский рынок обновленный Audi Q5 должен поступить уже в середине 2012 года. Сейчас, как предполагается, модель проходит дорожные тесты. Что же касается внутреннего убранства автомобиля, то, вероятно, салон Ку пять будет иметь общие черты с представленным ранее интерьером будущей новинки Audi A3.

Кроме того, в ближайшее время Audi пополнит моторную гамму купе A5 и хэтчбека A5 Sportback двумя новыми дизелями. Оба двигателя будут считаться базовыми и отличаются экономичностью. Кроме того, новый мотор TDI получило и семейство Audi A6/A7, но в этом случае речь идет о повышении мощности.