Шпионы засекли обновленный Audi Q5
Летом 2012 года кроссовер Audi Q5 ждет обновление. Как предполагается модель 2013 года получит новую решетку радиатора, свежий дизайн фар и еще несколько внешних изменений, однако глобальных нововведений не предвидится. Внутреннее убранство, вероятно, получит что-то схожее с новым А3.
Шпионы уже засняли автомобиль на дорожных тестах. На снимках частично видна новая внешность оптики, а также шестиугольная фальшрадиаторная решетка. Кроме того, экстерьер автомобиля получит больше хрома и большие блестящие колеса. Правда, по мнению издания Autoevolution.com, данные изменения на Q5 не так заметны. Другое дело, более массивный Q7. На этой модели новая оптика, по мнению журналистов, смотрится куда более шикарно.
На европейский рынок обновленный Audi Q5 должен поступить уже в середине 2012 года. Сейчас, как предполагается, модель проходит дорожные тесты. Что же касается внутреннего убранства автомобиля, то, вероятно, салон Ку пять будет иметь общие черты с представленным ранее интерьером будущей новинки Audi A3.
Кроме того, в ближайшее время Audi пополнит моторную гамму купе A5 и хэтчбека A5 Sportback двумя новыми дизелями. Оба двигателя будут считаться базовыми и отличаются экономичностью. Кроме того, новый мотор TDI получило и семейство Audi A6/A7, но в этом случае речь идет о повышении мощности.
В случае А5, по большому счету, речь идет об одном и том же двигателе объемом 2,0 литра, который развивает 163 лошадиные силы и потребляет около 4,5 л топлива в смешанном цикле. Однако в Ингольштадте подготовили и дефорсированную модификацию, развивающую всего 136 лошадиных сил. Она на секунду медленнее более мощной в разгоне до 100 км/ч (9,5 с против 8,4) и потребляет ровно столько же топлива, однако позволяет снизить стоимость базовой комплектации и отличается чуть меньшим объемом токсичных выбросов.