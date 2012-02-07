Специальное предложение в День Святого Валентина от гостиницы "Лесная"
Специально для влюбленных гостиница «Лесная» представляет предложение "Romantique" в День Святого Валентина.
Специально для влюбленных гостиница «Лесная» представляет предложение "Romantique" в День Святого Валентина. Окунитесь в атмосферу романтики - подарите себе возможность провести незабываемое время с тем, кого любите!
Для вас:
проживание в номере 1 категории
праздничное оформление номера
искрящееся шампанское и десерт
романтический ужин на 2 персоны в ресторане
завтрак в номер
Здесь вас никто не сможет отвлечь от общения с любимым человеком. В отеле вы будете полностью предоставлены только друг другу. В кафе-баре отеля Вам на выбор будет предложено несколько вариантов романтического ужина для двоих. В меню романтического ужина входит салат, основное блюдо, десерт, фруктовое ассорти и шампанское. Меню ужина вы сможете предварительно обсудить с официантом.
Подробности по тел 89122005577