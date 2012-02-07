Стратегия форекс - внутредневная торговля по средним

Если Вы – современный деловой человек, для которого игра на бирже это не только развлечение, а средство дополнительного заработка; красивый номер мобильного телефона – дело престижа; слова форекс трейдинг – не пустой звук, и Вы хорошо понимаете, что торговать в плюс возможно только тогда, когда у Вас есть определенный план действий, то эта статья именно для Вас. Здесь Вы можете ознакомиться со стратегией форекс абсолютно бесплатно. Данная стратегия тестировалась и обкатывалась практикующими трейдерами и, при правильном ее использовании показывает довольно неплохие результаты. Если Вы решите использовать данную стратегию в жизни, то сначала обязательно протестируйте ее на исторических данных и демонстрационном счете, и как только Вы начнете получать стабильные результаты, только тогда переходите на реальные деньги. Особенно важно это, когда вы будите использовать стратегию форекс для внутредневной торговли. Ниже Вы можете ознакомиться со специально разработанной стратегией форекс для краткосрочной торговли.

Одним из самых сложных, но, не смотря на это широко распространенным типом торговли на рынке форекс для большинства индивидуальных инвесторов – является внутредневня торговля. Данный тип торговли характеризуется тем, что позиции открываются и закрываются в течение одного торгового дня. Так почему же все-таки не смотря на всю сложность, данный тип так популярен среди индивидуальных инвесторов? Есть несколько причин субъективного характера. Главная причина – это небольшой размер инвестиционного капитала и желание получить максимальные преимущества от торговли с большим финансовым рычагом.

Краткосрочная торговля это очень непростое занятие. Ее результаты в большой степени зависят от влияния так называемых рыночных шумов, которые могут иметь существенную амплитуду, а иногда и составляющую среднюю амплитуду ежедневного колебания. В сущности вся внутредневная торговля проходит в шуме и заключается в ловле колебаний размером от нескольких пунктов до нескольких сотен пунктов. Список преимуществ у внутредневной торговли небольшой. Главное преимущество заключается в возможности размещения достаточно близких защитных остановок, что значительно снижает риск сделки и позволяет использовать довольно высокий уровень левериджа. Высокий уровень левериджа обычно используют торговцы с небольшим стартовым капиталом, которые нацелены а высокий уровень доходности.

Остальные отличительные особенности внутредневной торговли в основном имеют отрицательный характер. Высокий уровень левериджа и множество сделок приводят к высокому риску и большой психологической нагрузке. Также, для того, чтобы тщательного контролировать развитие рыночной ситуации, необходима высокая концентрация внимания, а это, как правило, ведет к большому переутомлению. Данные условия требуют наличие у спекулянта быстрой реакции, абсолютной самодисциплины, спокойствия, бесконечного терпения и безлимитки от Билайн-Москва на мобильном, чтобы всегда оставаться на связи и быть в курсе событий.

Ключом к успеху при внутредневной торговле является эффективная и надежная стратегия, которая создана специально для вышеописанного типа торговли. Данная стратегия должна помогать выбирать оптимальные решения в условиях быстро меняющейся рыночной ситуации и ограниченного времени. Данная методика позволяет устранить влияние разнообразных отрицательных эмоциональных и психологических факторов.

Как мы все знаем, любая сделка на рынке начинается с планирования. Любой торговый план для каждой сделки представляет из себя ответы на 3 главных вопроса:

Когдаи где отрывать короткие и длинные позиции? Какспланировать сокращение убытков (размещение стоп-лосса)? Какфиксировать прибыль (размещение тейк-профита)?

Если у Вас есть четкие ответы на данные вопросы, то Вы можете смело заключать сделку. Но если таких сделок в течение дня довольно много, то Вам необходима такая форекс стратегия. Она достаточно быстро поможет Вам ответить на эти вопросы и заключить сделку.

Когда и где открывать короткие и длинные позиции.

Для начала определитесь с направлением, т.е. короткие или длинные позиции Вы будете открывать. Ни для кого не является секретом, что любая позиция, которая открывается в направлении движения рынка, всегда дает заметное преимущество трейдеру в получении прибыли по отношению к потерям. Это преимущество усиливается, когда данная позиция открывается в момент наивысшей рыночной активности и максимальной скоростью движения цены. Поэтому Вам нужен технический инструмент, который определял бы рыночный тренд, а также измерял его относительную силу. Для этой цели Вам необходимо использовать простую скользящую среднюю (ПСС) - классический инструмент технического анализа. В Вашем случае это будет ПСС, период которой будет равняться 50, изображенная на пятиминутном графике. Тренд надо определять по наклону средней. Для определения силы тренда Вам необходимо будет использовать угол наклона средней, а торговать следует только тогда, когда угол наклона средней будет больше 35 градусов.

Когда определитесь с направлением, Вам необходимо будет определить точку входа в рынок. Для этого Вам надо будет воспользоваться двумя экспоненциальными скользящими средними (ЭСС) с периодами 21 и 10. Для того, чтобы открывать длинную позицию 10-ая ЭСС должна находиться выше 21-ой, а цена должна находиться выше двух этих средних. Позицию же открывайте когда на откате цена возвратится в промежуток между средними.

Как разместить стоп-лосс и тейк-профит.

Чтобы не усложнять Вашу торговую стратегию, Вам необходимо будет придерживаться довольно просто плана управления риском на форекс. В целом это будет выглядеть так: после открытия позиции разместите стоп-лосс ниже 21-ой ЭСС, а тейк-профит поставьте в два раза больше стоп-лосса. После того, как цена пройдет половину расстояния до тейк-профита, переместите стоп-лосс на уровень открытия позиции, то есть на уровень безубыточности.