В Чикаго дебютировали две модели Acura

Первый из них сможет работать в паре с пятидиапазонной автоматической коробкой передач, а второй — с шестиступенчатой «механикой».

Также ILX, построенный на платформе последнего Honda Civic, первым из всех моделей «Акуры» получит гибридную модификацию. В состав силовой установки войдет 111-сильная бензиновая «четверка» объемом 1,5 литра, электромотор и вариатор. По данным производителя, расход топлива в городском режиме движения составляет 6,7 литра на сто километров пробега, а на трассе — 6,1 литра на «сотню».

Рестайлинговый кроссовер RDX получил модернизированный дизайн экстерьера, расширенную колею, адаптивное рулевое управление и активные амортизаторы, а также новый двигатель. На смену 2,3-литровому четырехцилиндровому турбированному агрегату пришла 3,5-литровая «шестерка» мощностью 273 лошадиные силы. Такой мотор будет работать в паре с шестиступенчатым «автоматом». Кроссовер будет доступен в передне- и полноприводной версии.

В США продажи Acura ILX и RDX начнутся весной.