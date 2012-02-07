В Москве чиновников могут пересадить на вертолеты
7 февраля 2012, 11:30ОбществоОльга
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Столичных чиновников могут пересадить на вертолёты. Такую возможность обсуждают московская мэрия и Минтранс.
Предполагается, что это должно снизить остроту проблемы пробок надорогах столицы. По проекту Минтранса предусмотрено создание сетивзлётно-посадочных вертолётных площадок: 10 — в Москве и 40 — вМосковской области, пишет РСН.
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