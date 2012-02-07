В предвыборном ролике Жириновский хлещет осла (ВИДЕО)
7 февраля 2012, 08:52Общество
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Новый предвыборный ролик кандидата в президенты Владимира Жириновского, как это часто бывает, эпатирует зрителя.
В нем лидер ЛДПР хлещет запряженного с упряжку осла, который символизирует современную Россию. При этом он называет животное «паршивым маленьким осликом» и обещает запрячь в повозку «удалую тройку», если станет президентом.
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