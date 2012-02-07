В прошлом году доходы Свердловского областного бюджета выросли на 19 млрд рублей
Министерство финансов Свердловской области подвело предварительные итоги исполнения бюджета 2011 года. Уральские финансисты констатируют устойчивый рост доходов областной казны.
По сравнению с 2010 годом, доходы областного бюджета выросли на 19 миллиардов рублей. При этом рост собственных доходов составил более 20%.
Напомним, что второе полугодие 2011 года сопровождалось трудностями в макроэкономике, что отразилось на снижении поступления налога на прибыль в областной бюджет. Для исправления этой ситуации правительство уделяло особое внимание работе с крупнейшими налогоплательщиками региона.
Как уточнил министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк, «благодаря работе межведомственных комиссий, где выявлялись структуры, оптимизирующие свою налоговую массу, в областной бюджет было мобилизовано более 5,4 миллиарда рублей налога на прибыль».
Также Константин Колтонюк подчеркнул, что, как и в 2011 году, бюджет 2012 года будет сложен по исполнению. Однако его социальная направленность сохранена.
Напомним, что в текущем году на 73% выросли бюджетные траты на здравоохранение, на 22% - на образование, увеличены ассигнования на дороги и капитальное строительство.