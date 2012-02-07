В прошлом году доходы Свердловского областного бюджета выросли на 19 млрд рублей

По сравнению с 2010 годом, доходы областного бюджета выросли на 19 миллиардов рублей. При этом рост собственных доходов составил более 20%.

Напомним, что второе полугодие 2011 года сопровождалось трудностями в макроэкономике, что отразилось на снижении поступления налога на прибыль в областной бюджет. Для исправления этой ситуации правительство уделяло особое внимание работе с крупнейшими налогоплательщиками региона.

Как уточнил министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк, «благодаря работе межведомственных комиссий, где выявлялись структуры, оптимизирующие свою налоговую массу, в областной бюджет было мобилизовано более 5,4 миллиарда рублей налога на прибыль».

Также Константин Колтонюк подчеркнул, что, как и в 2011 году, бюджет 2012 года будет сложен по исполнению. Однако его социальная направленность сохранена.