В Свердловской области появится первый социальный интернет-портал

На сайте будет размещена вся информация об адресах милосердия вСвердловской области и о тех, кто помогает нуждающимся. На портале можнобудет получить консультацию юриста, узнать о социально значимыхсобытиях, акциях, пообщаться на форуме.

Идея создания социального сайта принадлежит журналисту из ПервоуральскаАлександру Комарову. Портал он делает на свои деньги. Идею помогаютреализовать коллеги из свердловских городов – Каменска, Нижнего Тагила,Краснотурьинска, Серова, Екатеринбурга.

Чтобы добрыми порывами свердловчан не смогли воспользоваться мошенники,просьбы о помощи, поступающие на адрес портала, будут проверяться.

Просьбы о помощи, конечно, будем проверять. В наше время это сделать нетак сложно, ведь есть интернет, и следы мошенников, если таковымиокажутся просящие помощи, наверняка обнаружатся. И, конечно, будемзапрашивать у обращающихся счета из клиник, выписки из истории болезни ипрочее рассказал TagilCity.ru Александр.

Добавим, сайт СоцУрал.Ру начнет работу в марте этого года.