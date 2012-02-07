ЗАЗ Vida пикап: помечтаем?

В интервью журналу «Автоцентр» Александр Дмитриенко, директор дистрибьюторской компании «АвтоЗАЗ-Сервис», которая продает автомобили ЗАЗ, сказал: «Наша компания разрабатывает возможность производства ЗАЗ Vida в кузове пикап, а также продолжает наращивать объемы продаж корпоративным клиентам».

Дизайнер «Автоцентра» Александр Костур, который рисовал перспективные модели многих автопроизводителей, предложил свое видение дизайна ЗАЗ Vida Pick-Up.

Его вариант получился очень симпатичным, и если бы дизайнеры «ЗАЗа» создали автомобиль именно в таком виде, успех был бы ему обеспечен. Ведь сегодня на рынке в этом классе доминируют «Ланос Пикап», Богдан 2310 на базе «десятки» и ИЖ 27175 на базе «четверки».

Скорее всего, настоящий ЗАЗ Vida Pick-Up будет, как и его предшественники «Таврия-Пикап» и «Ланос-Пикап», с кузовом-фургон из пластика. Чтобы предположить возможную стоимость ЗАЗ Vida Pick-Up, попробуем проанализировать рынок.

Так, «Ланос Пикап в аналогичной комплектации дешевле легкового Lanos на 2,5 тыс. грн. (автомобили 2011 г) – 70360 грн. Его конкуренты примерно в той же ценовой категории – ИЖ 27175 стоит 72900 грн., а Богдан 2310 – 69800 грн. (есть и акционные за 59900 грн., но они 2010 года выпуска).