ЗАЗ Vida пикап: помечтаем?
Как стало известно «Автоцентру», Запорожский автомобилестроительный завод работает над созданием автомобиля с кузовом пикап на базе ЗАЗ Vida. Дизайнеры «Автоцентра» предложили свое видение дизайна автомобиля.
В интервью журналу «Автоцентр» Александр Дмитриенко, директор дистрибьюторской компании «АвтоЗАЗ-Сервис», которая продает автомобили ЗАЗ, сказал: «Наша компания разрабатывает возможность производства ЗАЗ Vida в кузове пикап, а также продолжает наращивать объемы продаж корпоративным клиентам».
Дизайнер «Автоцентра» Александр Костур, который рисовал перспективные модели многих автопроизводителей, предложил свое видение дизайна ЗАЗ Vida Pick-Up.
Его вариант получился очень симпатичным, и если бы дизайнеры «ЗАЗа» создали автомобиль именно в таком виде, успех был бы ему обеспечен. Ведь сегодня на рынке в этом классе доминируют «Ланос Пикап», Богдан 2310 на базе «десятки» и ИЖ 27175 на базе «четверки».
Скорее всего, настоящий ЗАЗ Vida Pick-Up будет, как и его предшественники «Таврия-Пикап» и «Ланос-Пикап», с кузовом-фургон из пластика. Чтобы предположить возможную стоимость ЗАЗ Vida Pick-Up, попробуем проанализировать рынок.
Так, «Ланос Пикап в аналогичной комплектации дешевле легкового Lanos на 2,5 тыс. грн. (автомобили 2011 г) – 70360 грн. Его конкуренты примерно в той же ценовой категории – ИЖ 27175 стоит 72900 грн., а Богдан 2310 – 69800 грн. (есть и акционные за 59900 грн., но они 2010 года выпуска).
Если брать за основу нынешнюю цену ЗАЗ Vida за 90880 грн. в базовой версии, то пикап на его базе будет стоить 85-88 тысяч гривен. Учитывая то, что автомобиль-донор – самый современный из перечисленных выше (Chevrolet Aveo), а ближайший западный конкурент- Fiat Doblo Cargo прошлого поколения стоит 99900 грн. (нового поколения – свыше 125 тыс. грн.), спрос на новый ЗАЗ Vida Pick-Up должен быть неплохой.