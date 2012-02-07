Жители Черемшанки, Евстюнихи и Кирпичного могут сегодня задать вопросы прокурору
7 февраля 2012, 10:25ОбществоОльга
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Прокуратура идет на сближение с людьми. Выездные приемы граждан проведут на Среднем Урале представители облпрокуратуры, а также территориальные и специализированные прокуроры.
Так, сегодня в Нижнем Тагиле с жителями Черемшанки, Евстюнихи и поселкаКирпичный встретится прокурор Ленинского Района Сергей Гармаш. Выезднойприем состоится по адресу Выйская, 35 с 15-ти до 18-ти часов. А черезнеделю вопросы представителям Ленинской прокуратуры смогут задать жителиСтарателя. Выездной прием граждан пройдет 14-го февраля с 15-ти до18-ти часов по адресу Каспийская, 27-А.
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