Раздвоение личности областного правительства: у Тагила впереди нелегкие времена

По информации TagilCity.ru, Сергей Константинович предложил много разумных идей по оптимизации расходов, кроме того, были озвучены предложения, гарантирующие выполнение много большего объема работ с учетом необходимых вложений. Грубо говоря, речь о 5,1 миллиардах рублей – именно такая сумма значится в релизе встречи на официальном сайте областного правительства. Однако Денис Паслер счел неразумными такие требования и прямо заявил, что «это неконструктивный подход».

Известно, что Сергей Константинович пояснял как именно будут реализовываться ключевые городские проекты с учетом финансирования, однако в ответных комментариях Паслера есть явная нестыковка. Так, председатель правительства пояснил, что проекты «Тагильский трамвай» и «Безопасный город» - коммерческие, поэтому деньги на их реализацию нужно искать вне бюджета. А теперь поднимите руку те, кто считает, что на трамваях можно заработать отличные деньги. Спасибо, а теперь те, кто уверен, что камеры, рассредоточенные по городу, тоже неплохо поработают на казну.

Трамваи и безопасность – априори социальные проекты, это не коммерция, это условия для комфортной, даже просто адекватной сегодняшнему дню жизни горожан. Но областное правительство в лице Дениса Паслера заявляет обратное, так вот вопрос: «А компетентно ли правительство?». Как можно урезать финансирование на необходимое?

К слову, для города в области запланировано 1,2 миллиарда рублей. Стоит отметить, что сейчас в Тагиле ведется активная политика по привлечению частных инвестиций, город нарабатывает здесь опыт, поэтому сумма в 5 миллиардов не может быть снятой «с потолка», только потому что «по-другому не можем».

Кстати, в релизе встречи дается цитата: «Областное правительство заинтересовано в развитии Нижнего Тагила». Замечательно, только что-то пока не вяжется. Ясно одно, Главе сейчас будет очень нелегко, имея таких партнеров, реализовывать и воплощать задуманное. Остается надеяться, что выход из ситуации будет найден.

При этом, как ни странно, активно развивается даже международный бизнес, в том числе торговля. Хотя в последнем случае некоторые этапы транспортировки лучше доверять профессионалам, например таможенное оформление Шереметьево - выйдет дешевле и быстрее, чем заниматься им самостоятельно. В идеале же каждым этапом -транспортировкой, складированием, продажей - должны заниматься отдельные компании, но это, к сожалению, может открыть большой простор для накручивания цен и махинаций. А ведь в идеале такая схема позволила бы значительно уменьшить финальную стоимость продукта.