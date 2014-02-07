Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Сергей Носов: «Почему в числе рабочей группы были все, кроме бизнесменов?». Встреча по Постановлению №2720
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Сергей Носов: «Почему в числе рабочей группы были все, кроме бизнесменов?». Встреча по Постановлению №2720

7 февраля 2014, 11:50Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»