Сергей Носов: «Почему в числе рабочей группы были все, кроме бизнесменов?». Встреча по Постановлению №2720

О причинах принятия такого Постановления напомнил Андрей Седых, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города. Он пояснил, что в соответствии с Федеральным законом №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа спиртосодержащих напитков близ детских, образовательных, медицинских и иных учреждений.

В разработку данного ФЗ было принято Постановление РФ 28.12.12 года, в рамках которого было введено понятие прилегающая территория и обозначены все особенности расположения, связанные с этим фактом. На плечи муниципалитетов легла большая ответственность – создать постановление для своего города с «собственноручным созданием необходимого метража», чем и занялась рабочая группа в Нижнем Тагиле.

Не вдаваясь в подробности измерений, любой тагильчанин смог увидеть, как именно работает это Постановление. Так, большое число популярных кафе и ресторанов лишились возможности предлагать гостям напитки на основе алкоголя. И, конечно, с прилавков магазинов, попавших в антиалкогольный радиус, спиртное также исчезает. Напомним, накануне в одном из магазинов на Вагонке закончилась реализация алкоголя.

Сергей Носов, заслушивая выступления докладчиков, озвучил одну из своих точек зрения: «Забор вокруг учреждения детского или образовательного сам по себе играет функцию ограничения. Почему метраж по Постановлению считается от забора, изначально ограничивающего детей?».

Интересный факт: согласно Постановлению, детские учреждения дополнительного образования не попадают под действие №2720, а автошколы – попадают. С соответствующим вопросом Сергей Носов обратился к рабочей группе. Татьяна Владимировна Семиколенных, начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг, пояснила, что автошколы имеют образовательную лицензию (что автоматически включает учреждение в так называемый «черный список», - прим. ред.), а допобразование – нет.

Важно отметить, что в число рабочей группы входили все, кроме тех, кого постановление коснулось с негативной стороны – бизнесменов. Как известно, многие заведения общественного питания лишились возможности реализовывать алкоголь, а, как известно, большая доля прибыли связана именно с этим. Конечно, дело не только в «заработках бизнесменов», но и в привычке самих горожан посещать рестораны и кафе, отдыхать известным способом, причем с возможностью выбора места. К слову, на совещании выступил один из членов прежней рабочей группы, который озвучил ряд потенциальных поправок, в том числе, уменьшение метража, сравнение опыта других городов.

Тем не менее, в ходе совещания стороны пришли к взаимопониманию - ведь Постановление создано в рамках закона. Соответственно, чтобы исключить очевидные минусы, в том числе в сфере бизнеса, действовать необходимо также по закону. Сергей Носов дал указание собрать рабочую группу, которая будет состоять и из коммерсантов. Так будет разработан ряд критериев, которые позволят дифференцированно подходить к решению судьбы каждого заведения. В конце совещания предприниматели, обмениваясь эмоциями, остались довольны тем, что Сергей Константинович, в принципе, выступил на их стороне.