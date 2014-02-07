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В афишу областного театрального фестиваля «Браво!» вошли два спектакля из Нижнего Тагила
Сюжеты:
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В афишу областного театрального фестиваля «Браво!» вошли два спектакля из Нижнего Тагила

7 февраля 2014, 09:55Общество
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