В афишу областного театрального фестиваля «Браво!» вошли два спектакля из Нижнего Тагила

Стоит отметить, что общее их число – 116, причем в Екатеринбурге – 59 (из них 16 детских), а суммарно в области – 57 (из них 29 детских). В итоге 2 спектакля нижнетагильских театров попали в афишу «Браво!».

Среди победителей, конечно, Нижнетагильский драматический театр. Как рассказала TagilCity.ru Ольга Черепова (заведующая литературной частью в театре), критики отсмотрели и обсудили «Самоубийцу», «Пять вечеров», «Сон в летнюю ночь» и «Дюймовочку». Особое признание заслужил именно «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру. Это комедия о любви, режиссер Татьяна Захарова, художник Виктор Моор, композитор Вадим Шосман, балетмейстер Светлана Скосырская.

Еще один театр, оказавшийся в числе призеров – Нижнетагильский театр кукол. Здесь члены жюри оценили постановку «Невезучая курица». Напомним, это спектакль, созданный группой режиссеров, композиторов и художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады. По мере действия зрители окунаются в яркое, живое, буффонадное представление.

Всего в афишу фестиваля «Браво!» попали 20 спектаклей, среди победителей также театры Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Серова, Новоуральска.

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