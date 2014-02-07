В афишу областного театрального фестиваля «Браво!» вошли два спектакля из Нижнего Тагила
Накануне члены жюри главного театрального фестиваля области «Браво!», они же критики Свердловского отделения СТД России, выбрали лучшие премьерные спектакли 2013 года.
Стоит отметить, что общее их число – 116, причем в Екатеринбурге – 59 (из них 16 детских), а суммарно в области – 57 (из них 29 детских). В итоге 2 спектакля нижнетагильских театров попали в афишу «Браво!».
Среди победителей, конечно, Нижнетагильский драматический театр. Как рассказала TagilCity.ru Ольга Черепова (заведующая литературной частью в театре), критики отсмотрели и обсудили «Самоубийцу», «Пять вечеров», «Сон в летнюю ночь» и «Дюймовочку». Особое признание заслужил именно «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру. Это комедия о любви, режиссер Татьяна Захарова, художник Виктор Моор, композитор Вадим Шосман, балетмейстер Светлана Скосырская.
Еще один театр, оказавшийся в числе призеров – Нижнетагильский театр кукол. Здесь члены жюри оценили постановку «Невезучая курица». Напомним, это спектакль, созданный группой режиссеров, композиторов и художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады. По мере действия зрители окунаются в яркое, живое, буффонадное представление.
Всего в афишу фестиваля «Браво!» попали 20 спектаклей, среди победителей также театры Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Серова, Новоуральска.
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