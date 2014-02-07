В доме по улице Черных уже 4-й месяц вместо подъезда баня: «Дом скоро начнет рушиться, а действий никаких» (ФОТО)

По словам тагильчанина, в доме постоянные перебои с горячей водой, а в подъезде из подвала так парит, что на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Другими словами, подъезд скорее напоминает парилку в бане, только вместо лежаков – лестничные марши.

Из-за постоянного пара со стен осыпалась штукатурка и частично разрушилась перегородка между подвалом и подъездом. Обращались уже в УК (ООО УК «Строительные Технологии»), результатов никаких, ничего не предпринимается, дабы решить проблему рассказывает Павел.

К слову, ярче любых слов ситуацию опишут фотографии:

Фото предоставлены Павлом Романовым

Согласно Постановлению Администрации города Нижний Тагил №660, эксплуатацию централизованной системы коммунального водоснабжения осуществляют ООО «Водоканал-НТ», МУП «Тагилэнерго», МУП «Горэнерго». Соответственно решение ситуации напрямую зависит от действий тепловиков. Накануне Сергей Носов, Глава Нижнего Тагила, провел совещание, на котором ответственные службы города отчитались о состоянии городских объектов, в том числе об авариях в системе ЖКХ и ходе их устранения. Представитель «Горэнерго» озвучил ситуацию на Володарского, 13 (там меняют трубы в связи с полным износом), и отметил, что «все остальное в текущем режиме». Только вот в подъезде на Черных по-прежнему «парилка».

Создается впечатление, что ни «Горэнерго», ни «Тагилэнерго» даже не в курсе проблемы жителей, а в бездействии управляющей компании даже не приходится сомневаться. По словам Павла, некоторое время назад на место приезжали службы, что-то пытались сделать, но ничего не поменялось. Остро встает вопрос, как долго это еще будет продолжаться, и во что превратится дом – такими темпами понадобится не просто капитальный ремонт, а глобальная реконструкция.