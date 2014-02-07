В Нижнем Тагиле музей и детский центр обменялись опытом: «Новое – хорошо забытое старое» (ФОТО)
В погоне за инновациями мы порой забываем уже накопленный многолетний опыт воспитания подрастающего поколения, ответственного за себя и своих близких. Ведь новое - хорошо забытое старое.
7 февраля 2014 года в стенах МБОУ ДОД Центра детского творчества «Выйский» прошёл семинар-практикум «Формирование интереса к традициям через знакомство с уральскими народными промыслами».
Педагоги дополнительного образования и представитель «Нижнетагильского музея – заповедника» поделились знаниями о народных традициях, промыслах Урала, которые необходимы для духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.
На творческих мастерских был представлен опыт педагогов в области художественно-практической деятельности: «Мастерская Данилы-мастера (изготовление сувенира, смешанная техника), «Какова пряха, такова на ней рубаха» (мифы и предания прядения), «Счастье в ладошке» (изготовление тряпичной куклы), «Тагильский букет» (изготовление открытки в технике уральской росписи).
Результатом семинара стало создание сувениров, изготовленных своими руками и планы на дальнейшее сотрудничество между учреждениями культуры и дополнительного образования.
© TagilCity.ru по информации МБОУ ДОД Центра детского творчества «Выйский»