В Нижнем Тагиле открылся новый детский сад «Гармония» (ФОТО)

Как сообщили в управлении образования Администрации города, на этой неделе состоялось первое торжественное мероприятие МКДОУ д/с «Гармония» - творческая встреча коллективов всех восьми детских садов, вошедших в состав объединения (детские сады № 1, 4, 22, 33, 78, 85, 101, 182). Идею творческого мероприятия «Давайте познакомимся!» поддержала директор Нижнетагильского Дома учителя Наталья Мехоношина, гостеприимно распахнув двери этого учреждения перед 108 участниками встречи.

Восемь коллективов представили друг другу свои учреждения – рассказали о сложившихся традициях, особенностях образовательного процесса, достижениях воспитанников. Вместе со своими коллективами на сцену выходили заведующие, с гордостью представляя сотрудников: педагогов, поваров, младших воспитателей, обслуживающий персонал.

Фото с официального сайта города

Знакомство с каждым детским садом стало приятным открытием для участников встречи: детские сады № 4 и № 22 удивили всех презентацией в русском народном стиле, детский сад № 182 поразил выставкой работ декоративно-прикладного творчества, детский сад № 78 вместе с заведующей явился образцом стиля и вкуса, детский сад № 1 постарался раскрыть роль дошкольного образования для современного ребенка на примере своего учреждения, детский сад № 33 продемонстрировал ценность своего коллектива в целом и значимость каждого его представителя в отдельности, 85 и 101 детские сады поразили своей креативностью, энергией, творчеством.

Также на мероприятии был представлен разработанный логотип и фирменный стиль дошкольной организации и объявлен конкурс на лучший слоган для «Гармонии», итоги которого будут подведены в начале марта.