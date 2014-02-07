Вы замерзли?! Мы согреем вас скидками!

На улице настоящие Февральские холода, в такие дни всегда хочется тепла и радости! Фотостудия Fotolife готова согревать вас хорошими фотографиями и жаркими скидами!

По случаю открытия студии всем дарим скидки на Фотосесии! Только в честь открытия студии - студийная съемка всего 2000 рублей! За эту сумму вы получаете:

- Профессиональную съемку в студии в течение 1 часа.

- 10 фотографий с авторской художественной обработкой.

- 20-30 фотографий с базовой обработкой.

- Все удачные кадры на CD диске!

Плюс ко всем этим приятностям вы получите заряд бодрости и хорошего настроения.

А для всех наших партнеров фотографов мы объявляем 50% скидку на Аренду студии!