Вы замерзли?! Мы согреем вас скидками!
7 февраля 2014, 20:10ОбществоАлександра Логинова
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На улице настоящие Февральские холода, в такие дни всегда хочется тепла и радости! Фотостудия Fotolife готова согревать вас хорошими фотографиями и жаркими скидами! По случаю открытия студии всем...
На улице настоящие Февральские холода, в такие дни всегда хочется тепла и радости! Фотостудия Fotolife готова согревать вас хорошими фотографиями и жаркими скидами!
По случаю открытия студии всем дарим скидки на Фотосесии! Только в честь открытия студии - студийная съемка всего 2000 рублей! За эту сумму вы получаете:
- Профессиональную съемку в студии в течение 1 часа.
- 10 фотографий с авторской художественной обработкой.
- 20-30 фотографий с базовой обработкой.
- Все удачные кадры на CD диске!
Плюс ко всем этим приятностям вы получите заряд бодрости и хорошего настроения.
А для всех наших партнеров фотографов мы объявляем 50% скидку на Аренду студии!
Успевайте записываться сроки акции и кол-во мест ограничены! Согревайтесь в холода с нами)
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