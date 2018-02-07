Буйные болельщики на матчах ЧМ-2018 будут помещаться в изоляторы
7 февраля, 23:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Изоляторы для буйных болельщиков создадут на стадионах, где будут проходить этапы Кубка мира по футболу.
Оргкомитет «Россия-2018» планирует обезопасить зрителей и гостей ЧМ-2018 в российских городах от действий агрессивных болельщиков. С этой целью на стадионах будут установлены специзоляторы для нарушителей правопорядка.
Как сообщают «Известия», помещение изолятора будет просторным – не менее 4 метров на человека. Внутри будет вентиляция, диван и другие необходимые предметы быта. Болельщики разных полов будут содержаться раздельно. Из изолятора нарушителей будут забирать в отделения полиции для составления протокола и оформления штрафа.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей