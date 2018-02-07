Буйные болельщики на матчах ЧМ-2018 будут помещаться в изоляторы

Оргкомитет «Россия-2018» планирует обезопасить зрителей и гостей ЧМ-2018 в российских городах от действий агрессивных болельщиков. С этой целью на стадионах будут установлены специзоляторы для нарушителей правопорядка.

Как сообщают «Известия», помещение изолятора будет просторным – не менее 4 метров на человека. Внутри будет вентиляция, диван и другие необходимые предметы быта. Болельщики разных полов будут содержаться раздельно. Из изолятора нарушителей будут забирать в отделения полиции для составления протокола и оформления штрафа.