Депутат гордумы Екатеринбурга будет лишен мандата за неуказанные доходы
7 февраля, 11:00Общество
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Владимир Смирнов, депутат городской Думы Екатеринбурга, будет лишен мандата за указание неправильной информации o своем имуществе в декларации o доходах. Соответствующее постановление уже вынесено судом.
Сюжеты: Екатеринбург
Прокуратура Свердловской области отправила исковое обращение в суд с требованием лишить мандата сразу двух депутатов, кроме Смирнова ошибку в декларации сделал и Михаил Гаранин, не указавший данные o счете в иностранном банке.
Несмотря на то, что городская Дума Екатеринбурга отказалась лишать своих сотрудников депутатского статуса, суд частично удовлетворил иск прокуратуры. Гаранина простили, a Владимира Смирнова, утаившего информацию o трех собственных квартирах, лишат удостоверения депутата.
Самовыдвиженец Смирнов начал работать в Думе в марте 2017 года. Как сообщает «Политсовет», Смирнов, указавший доход в 39,5 миллионов рублей, стал самым богатым депутатом в Екатеринбурге.
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