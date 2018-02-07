Депутат гордумы Екатеринбурга будет лишен мандата за неуказанные доходы

Прокуратура Свердловской области отправила исковое обращение в суд с требованием лишить мандата сразу двух депутатов, кроме Смирнова ошибку в декларации сделал и Михаил Гаранин, не указавший данные o счете в иностранном банке.

Несмотря на то, что городская Дума Екатеринбурга отказалась лишать своих сотрудников депутатского статуса, суд частично удовлетворил иск прокуратуры. Гаранина простили, a Владимира Смирнова, утаившего информацию o трех собственных квартирах, лишат удостоверения депутата.

Самовыдвиженец Смирнов начал работать в Думе в марте 2017 года. Как сообщает «Политсовет», Смирнов, указавший доход в 39,5 миллионов рублей, стал самым богатым депутатом в Екатеринбурге.