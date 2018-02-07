Клиентка школы моделей в Нижнем Тагиле обвинила директора в присвоении 15 000 рублей

Про конфликты в школе моделей TagilCity.ru писал несколько раз. После публикаций в редакцию стали приходить письма и от других пострадавших клиентов школы. Люди выражают недовольство финансовой политикой Храмкиной и ее обещаниями, которые тагильчане называют пустыми.

Ранее Дарина обвинила одну из клиенток в том, что женщина взяла для своего ребенка платье в аренду, однако позже не стала оплачивать услугу. В ответ Лия Измайлова рассказала свою версию инцидента и поделилась другими подробностями сотрудничества с директором школы моделей.

По словам Лии, в январе ее дочь должна была поехать на конкурс красоты в Москву. Перед Этим Дарина Храмкина предложила женщине взять платья ее дочери, так как той они еще велики.

Не было сказано ни слова о том, что она дает их в аренду. Никаких сумм озвучено не было, никаких договоров. Сказку про аренду она придумала сразу после того, как я попросила ее вернуть мне мои деньги, которые я переводила ей за показы. И которые не состоялись по ее вине. Она специально насчитала именно ту сумму, которую должна была мне вернуть. Представляете, 15 000 рублей за аренду платьев! -- говорит Лия.

Лия приобрела перед поездкой в Москву три платья для дочки, чтобы ребенок поехал на Рождественскую неделю моды именно в них. Но директор школы моделей настояла. Чтобы девочка поехала в ее платьях. Храмкина обещала за 15 000 участие в конкурсе красоты, участие в 3-4 показах модной одежды и Рождественском балу.

2 января Храмкина сообщила клиентке, что 5 числа нужно быть в Москве, где будет только бал и 1 показ, потому что все остальные конкурсы отменили.

Я ей сказала, что ради бала и одного показа смысла ехать нет, так как меня интересовал только конкурс. Тратить 30 000 рублей на поездку на бал, на который можно попасть за 400 рублей, я не могла говорит бывшая клиентка школы моделей.

Женщина попросила вернуть ей деньги и говорит, что в ответ Храмкина попросила предоставить справку от врача, после чего организаторы конкурса сделают возврат средств. Через несколько дней Измайлова справку предоставила.

Несколько раз спрашивала ее о возврате, в ответ – тишина. В течение пяти дней она либо игнорировала мои вопросы, либо назначала мне встречи, на которые не являлась. Потом и вовсе заблокировала меня в «ВКонтакте». Тогда я начала понимать, что она не собирается ни отдавать мне деньги, ни переносить их на другое мероприятие рассказывает Лия.

Позже женщина из бесед с родителями узнала, что к Храмкиной были претензии и у других клиентов школы. Также ей стало известно, что директор школы собирала с родителей деньги за показы, но организаторам их не переводила.

Я нашла одного из организаторов Рождественской недели моды и спросила: поступала ли вообще оплата от Храмкиной за участие моей дочери в этом мероприятии? Мне ответили, что ни оплаты, ни даже заявки на нас с ее стороны не было. То есть она действовала по стандартной схеме – взяла деньги за участие и присвоила их себе говорит бывшая клиентка школы моделей.

В ответ на рассказы бывших клиентов школы моделей Дарина Храмкина считает, что это происки конкурентов и недоброжелателей из числа обиженных на нее родителей. О причинах обид директор школы не говорит, утверждая, что делает много добра клиентам, получая от некоторых в ответ упреки и обвинения вместо слов благодарности.