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Курсы добровольных помощников спасателей стартуют в Нижнем Тагиле с 10 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курсы добровольных помощников спасателей стартуют в Нижнем Тагиле с 10 февраля

7 февраля, 08:00Общество
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