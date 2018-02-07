Курсы добровольных помощников спасателей стартуют в Нижнем Тагиле с 10 февраля

Там профессионалы рассказывают всем желающим о том, как взаимодействуют участники поисковых операций в лесном массиве, дают представление о том, что такое картография и ориентирование на местности.

Нередко простые граждане - волонтеры - присоединяются к спасателям при организации поисковых операций. Чаще всего теряются взрослые, но иногда приходится искать заблудившихся детей. Спасатели Нижнего Тагила ценят помощь каждого небезразличного гражданина, поскольку это всегда увеличивает шансы на спасение человека, передает «Тагил-ТВ».

Первое занятие пройдет в субботу, 10 февраля, в 11.00 часов в здании поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения» («Службы спасения») по адресу Кулибина, 64, корп.2.

Телефон для записи: 8(3435) 41-76-77 (круглосуточно), -- сообщают спасатели.